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北台愈晚愈濕冷！冷氣團今南下 吳德榮：明後天下探10度以下

期交所2024年每股賺6.84元

經濟日報／ 記者崔馨方周克威／台北報導

台灣期貨市場去(2024)年交易量持續增加，帶動期交所獲利表現搶眼。期貨交易所董事長吳自心昨（14）日證實，期貨市場寫下多個新高紀錄，2024年獲利約42億元，較前一年30.5億元大幅成長37.7%，每股稅後純益（EPS）成長至約6.84元。

吳自心表示，國內期貨市場2024年快速成長。首先，就是創新商品豐富市場，包括7月推出的微型臺指期貨（微臺期），上市後至年底日均量已突破14萬口，躍升為期交所第五名商品。

臺指相關期貨商品如大小微臺期日均量達61萬口，較上半年成長近四成；同時，去年12月推出的臺灣中型100指數期貨，滿足市場對中型股投資及避險需求，深受投資人喜愛。

其次，持續擴增夜盤商品及小型ETF期貨。2024年期交所陸續將大小台積電（2330）期貨、聯電期貨、元大美債20年ETF期貨、日本東證期貨納入夜盤交易，使夜盤商品已達30項。

期交所 東證期貨

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