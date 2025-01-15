去年量能寫三紀錄…期貨交易量 2025年衝4億口

期交所董事長吳自心昨（14）日指出，國內期貨市場蓬勃發展，去(2024)年期貨市場交易量達3.95億口，創下歷史新高。展望今年，由於期交所力推全新的選擇權、擴增夜盤商品，預期今年期貨交易口數有望突破4億口，再改寫歷史新猷；市場則看好，有機會上看4.1億口。

期交所昨日舉辦歲末記者聯誼會，董事長吳自心說，去年國內期貨市場在美國聯準會啟動降息循環、日銀升息等大環境中，全年交易量來到3.95億口的歷史新高，較2023年成長21.8%，日均量163.4萬口，年成長20.3%，交易量及日均量均創歷史新高，且已連續五年突破3億口。

夜盤交易日均量也突破54萬餘口，同步寫下新高紀錄，貢獻全市場日均量33%。另法人參與比率達52.73%，年成長0.84%。

吳自心說，川普即將再次入主白宮，整體國際大環境充滿機會與挑戰，期交所也將跟緊全球腳步，除持續推動多元商品，也將繼續篩選商品適時納入夜盤交易，預期今年期貨交易口數有望突破4億口，再次改寫歷史新猷。

在做法上，吳自心表示，一，在商品面方面，將規劃推出周五到期的臺指選擇權周契約，提供交易人除了周三到期契約之外的另一個選擇，讓交易人可以因應不同的市況，更精準地執行交易策略。此外，亦積極研議具特色的國內股價類商品，持續擴展交易與避險工具選擇，滿足市場日益多元化需求。

二、交易制度上，為滿足交易人因應全球情勢的交易避險需求，將持續篩選與國際行情連動性高的商品，適時納入夜盤交易，也就是擴增夜盤商品。

結算制度上，將優化及擴展店頭集中結算業務，主要是協助主管機關推動新臺幣IRS（利率交換）實施應集中結算，研擬各項措施以完善風險控管維護市場安全。亦爭取英國及加拿大永久QCCP認可，增加外資參與空間。

三，資訊安全方面，首要強化資安監理、提升資安韌性，持續降低資安風險，以及擴大加密技術應用範圍，以打造期貨安全交易的環境。

四、留財引資方面，將協助推動亞洲資產管理中心，鼓勵業者運用發行新臺幣結構型商品。此外，積極海外招商引資，積極開發具潛力的外資，深化外資服務；期交所也將持續參加各項國際會議，並持續辦理FIA臺灣衍生性商品市場發展研討會。