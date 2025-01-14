期交所持續創新完善商品制度 推動期貨市場交易量再攀高峰

臺灣期貨交易所秉持「關心」、「用心」及「愛心」的核心精神，持續創新並完善商品制度，推動台灣期貨市場穩健成長。2024年期貨市場交易量達3億9,547萬1,441口，較112年成長21.8%，日均量為163萬4,180口，較2023年成長20.3%，交易量及日均量均創歷史新高，已連續五年突破3億口。2024年臺灣期貨市場四大主力商品日均量依次為：臺指選擇權799,204口、小型臺指期貨314,176口、股票期貨281,595口及臺股期貨160,723口。2024年夜盤交易量亦創紀錄新高，夜盤日均量達54萬餘口，貢獻全市場日均量33%。另法人參與比例達52.73%，亦較112年成長0.84%。

回顧2024年期交所推動重要業務概略如下：

一、創新商品豐富市場

2024年7月推出微型臺指期貨（微臺期），上市後至年底日均量已突破14萬口，躍升為期交所第5名商品，亦帶動臺指相關期貨商品大小微臺期日均量達61萬口，較上半年成長近4成。12月推出臺灣中型100指數期貨，提供交易人可在中型股與大型股間靈活調整資產配置，滿足市場對中型股的投資及避險需求。

二、持續擴增夜盤商品及小型ETF期貨

2024年陸續將大小台積電期貨、聯電期貨、元大美債20年ETF期貨及日本東證期貨納入夜盤交易，夜盤商品已達30項，滿足交易人應對全球政經情勢交易避險需求。另積極推動ETF期貨加掛小型契約，目前已有0050 ETF期貨及0056 ETF期貨的小型契約，提供交易人靈活操作、更精確的避險工具，完善期貨市場小額交易及避險管道。

三、響應政府推動亞洲資產管理中心

為響應政府推動臺灣建構亞洲資產管理中心政策，考量期交所商品可作為財富管理業者設計商品的元件，期交所陸續拜訪投信投顧公會、會計師事務所及銀行財富管理業者，並舉辦研討會了解業者開發財富管理商品需求，作為期交所後續研發新商品的參考規劃。

四、提升市場穩定性與風險管理

店頭集中結算方面，2024年獲得美國CFTC核發豁免註冊為結算機構(Exempt DCO)及英國財政部延長QCCP認可過渡性規範。並持續深化店頭集中結算參與率，結算會員及客戶計42家，結算總額達1兆8,190億元，年增208%。集中市場方面，建置風險情境模擬平台，提供交易人進行風險敏感度分析及壓力測試，及每日盤後發布「期貨多維度流動性參考資訊」，幫助交易人更直觀掌握流動性變化。

五、招商引資及國際合作

2024年積極赴香港、日本、美國及新加坡等地參展及拜訪外資機構，並與美國邁阿密國際控股公司簽署MOU，及與新南向國家交易所如泰國、菲律賓等分享發展經驗，強化國際交流，進一步提升國際能見度。

六、強化資安及無障礙網站

期交所持續強化期貨市場資安監理及提升資安防護韌性，研訂期貨商資安治理成熟度及核心系統可容忍中斷時間之最低標準，並引導期貨商積極導入網路資安防護機制，精進期貨商資安管理與防護能量。另亦強化期交所官方網站，導入最新版的AA等級網站無障礙規範，提升身障人士取得金融網站資訊權益，提升大眾以智慧型行動裝置瀏覽網頁的體驗。

七、 實踐ESG永續目標

期交所繼購買再生能源後，2024年再購買臺灣碳權交易所1,350公噸國際碳權，自願追求碳中和之目標，落實「淨零綠生活」，推行節能減碳及低碳辦公文化，打造永續工作環境。另為落實企業社會責任，落實聯合國永續發展目標(SDGs)，2024年持續捐助「金融有愛-食(實)物銀行」、舉辦防詐宣導公益演出及偏鄉國小巡迴活動向下扎根金融知識及防詐觀念、支持地方創生工作消弭城鄉差距、挹注偏鄉藝文活動創造優質文化環境、捐贈社福專用訪視車及小型復康巴士提升醫療服務量能等。

八、 防範詐騙及多元期貨教育

(一) 積極防範金融投資詐騙：

為持續防範金融詐騙，積極辦理反詐宣導課程及拍攝反詐宣導短片等，提升民眾識詐力。並與警政單位合作，蒐報可疑投資詐騙廣告，運用資料探勘技術過濾出不實投資詐騙廣告立即檢舉下架，遏止網路詐騙歪風。

(二) 多元推廣期貨教育：

期交所為促進金融教育普及性及衡平性，實踐普惠金融，持續辦理多元族群宣導，包括各類理財宣導課程，提升民眾對期貨的了解；另針對學生年輕族群舉辦大專院校模擬交易競賽、產學合作、論文徵集活動、校園講堂與徵才活動等，結合理論與實務，使期貨知識普及校園。

展望2025年，期交所將持續推動重要相關業務。包括：

一、商品面

周五到期臺指選擇權：2025年將持續推動多元商品，規劃推出周五到期的臺指選擇權週契約，每周五到期結算，提供交易人除周三到期契約之外另一個選擇，交易人可因應不同市況，更精準地執行交易策略。此外亦積極研議具特色的國內股價類商品，持續擴展交易與避險工具選擇，滿足市場日益多元化需求，鞏固我國期貨市場競爭力。

二、制度面

(一) 交易制度：

擴增夜盤商品：為滿足交易人因應全球情勢的交易避險需求，將持續檢視尚未納入夜盤商品流動性，篩選與國際行情連動性高的商品，適時納入夜盤交易。

(二) 結算制度：

1.優化及擴展店頭集中結算業務：協助主管機關推動新台幣IRS實施應集中結算，研擬各項措施以完善風險控管維護市場安全。亦爭取英國及加拿大永久QCCP認可，增加外資參與，助益店頭集中結算業務穩定成長。

2.強化我國期貨市場風控機制：接軌國際風險控管及監理趨勢，參考國際主要結算機構做法，增加每日反向壓力測試，使財務安全防衛資源適足性評估更臻縝密周全。另規劃建置結算會員保證金預警資訊，助益結算會員預為因應，強化風險控管效能。

三、資訊安全

(一) 強化資安監理、提升資安韌性

為持續提升金融機構資安防護能量，將持續輔導期貨商設置資安長或設置資安諮詢小組、導入國際資安管理標準及監控機制。配合主管機關「金融資安行動方案」2.0政策目標，建構安全的金融服務發展環境。

(二) 打造多層次防禦體系

透過資安技術持續降低資安風險，及擴大加密技術應用範圍，保障敏感資訊安全。期交所將持續導入最新資安技術，與周邊單位共同合作提升證券期貨市場整體資安防護韌性，打造期貨安全交易環境。

四、留財引資

(一) 協助推動亞洲資產管理中心

為落實主管機關推動亞洲資產管理中心目標，期交所將參考業者意見，持續研議推出多元化商品；並進一步了解業者利用期交所商品發行新臺幣結構型商品的意願，適時鼓勵業者運用發行新台幣結構型商品。

(二) 積極海外招商引資

期交所將持續赴新加坡、倫敦、香港及美國等地海外引資、參展及舉辦說明會，積極開發具潛力外資，深化外資服務，另規劃赴杜拜等新興外資市場，辦理引資；期交所也將持續參加各項國際會議，並持續辦理FIA台灣衍生性商品市場發展研討會。

五、 ESG

期交所將持續響應聯合國2030永續發展目標(SDGs)，積極投入環境保護(E)、社會責任(S)及公司治理(G)等永續發展領域，承擔世界公民責任，深化社會參與行動，以「發揮正向影響、引領永續發展」為使命，善盡企業公民責任，落實永續發展精神，朝向2050淨零轉型大步邁進。另為落實企業社會責任，保護交易人財產及普及期貨知識，也將積極宣導防範金融投資詐騙及持續辦理多元族群宣導，促進金融教育普及，實踐普惠金融。

展望未來，期交所將持續研發改善商品及制度，打造高效率低成本且公平、公正、公開交易環境，吸引交易人持續參與臺灣期貨市場交易，亦將秉持社會永續、企業永續的原則，善盡企業社會責任。期望臺灣期貨市場2025年再創佳績，台灣資本市場共榮發展！