全民權證／昇達科 兩檔帶勁
昇達科（3491）受惠低軌衛星客戶追加訂單，長期需求強勁，加上衛星間鏈接（ISL）元件及衛星酬載模組添增新動能，近日股價強勢整理。
法人分析，昇達科今、明年成長來源除天線與5G微波回傳業務外，低軌道衛星B客戶衛星發射數量與出貨品項增加，近期開始進行多樣元件整合成模組驗證，未來有機會綁定更多產品並提升單顆衛星產值。
隨低軌道衛星A客戶提高外購比例，昇達科計畫建置泰國廠，降低客戶地緣政治風險疑慮。法人看好昇達科低軌衛星占比提升有助改善毛利率，營收規模擴大將提高獲利能力。
權證發行商建議，可買進價內外10%以內、距到期日180天以上的相關權證。（統一證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言