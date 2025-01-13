全民權證／昇達科 兩檔帶勁

經濟日報／ 記者盧宏奇整理

昇達科（3491）受惠低軌衛星客戶追加訂單，長期需求強勁，加上衛星間鏈接（ISL）元件及衛星酬載模組添增新動能，近日股價強勢整理。

法人分析，昇達科今、明年成長來源除天線與5G微波回傳業務外，低軌道衛星B客戶衛星發射數量與出貨品項增加，近期開始進行多樣元件整合成模組驗證，未來有機會綁定更多產品並提升單顆衛星產值。

隨低軌道衛星A客戶提高外購比例，昇達科計畫建置泰國廠，降低客戶地緣政治風險疑慮。法人看好昇達科低軌衛星占比提升有助改善毛利率，營收規模擴大將提高獲利能力。

權證發行商建議，可買進價內外10%以內、距到期日180天以上的相關權證。（統一證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

低軌衛星 昇達科 權證

延伸閱讀

耀登今年拚績增二位數

洛杉磯大火衛星影像曝光 鄭明典驚訝可輕易看到：太可怕了

期貨商論壇／華通期 測試支撐

地貌監控衛星變異點太多了 基層疲於奔命喊「快撐不住了」

相關新聞

亞光、東陽 押中長天期

台股延續箱型區間整理格局，盤面淪為個股題材表現，亞光（3019）、東陽（1319）等兩檔昨（13）日走勢相對抗跌，下檔支...

台積電、大立光 四檔放閃

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）等科技領頭羊皆看好機器人後市發展...

全民權證／昇達科 兩檔帶勁

昇達科（3491）受惠低軌衛星客戶追加訂單，長期需求強勁，加上衛星間鏈接（ISL）元件及衛星酬載模組添增新動能，近日股價...

全民權證／世禾 選逾四個月

世禾（3551）在台積電法說會前夕股價先動身，昨（13）日逆勢放量走揚，力守在平盤之上，終場上漲2.5元，收上132元，...

全民權證／技嘉 挑價內外15%

技嘉（2376）近來股價表現弱勢，不過法人仍看好該公司今年AI伺服器及板卡雙成長動能強勁，因此仍給予「買進」評等，目標價...

最牛一輪／亞航利多 凱基45看俏

亞航（2630）民用維修業務穩定成長，軍用業務與民用檢修接單量回升，2024年營運有望優於2023年，無人機則以中大型為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。