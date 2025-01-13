全民權證／世禾 選逾四個月

經濟日報／ 記者高瑜君整理

世禾（3551）在台積電法說會前夕股價先動身，昨（13）日逆勢放量走揚，力守在平盤之上，終場上漲2.5元，收上132元，成交量達4,818張，較前一個交易日成長42.86%。

世禾基本面佳，主要業務為半導體設備、光電設備、太陽能設備零組件的潔淨再生、維修，受惠於AI趨勢發酵，帶動先進製程與先進封裝等強大需求，連續兩個月營收改寫新高，2024年12月營收2.36億元，較11月的2.2億元成長7.39%，較前一年度同期的2.01億元成長17.3%；2024年全年營收來到25.75億元。

看好世禾後市表現的投資人，可買進價外20%至價內10%、有效天期120天以上的權證。（永豐金證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

營收

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