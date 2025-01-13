全民權證／技嘉 挑價內外15%

經濟日報／ 記者崔馨方整理

技嘉（2376）近來股價表現弱勢，不過法人仍看好該公司今年AI伺服器及板卡雙成長動能強勁，因此仍給予「買進」評等，目標價上看330元，昨（13）日以260元作收，後市仍有空間可期。

法人指出，由於伺服器出貨時程變動，使得技嘉去年第4季營收表現不如預期，因而造成近來外資賣壓沈重，股價表現相對弱勢。不過，隨RTX50系列登場，有望提振顯卡市場需求。另一方面，受惠2025年ＡI伺服器前景持續亮眼，加上客戶結構多元化效益持續顯現，使得技嘉今年不論營收與獲利，均將維持成長態勢。

權證發行商建議，可買進價內外15%以內、有效天期超過四個月的權證。（中信證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

伺服器 技嘉 權證

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