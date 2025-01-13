亞光、東陽 押中長天期
台股延續箱型區間整理格局，盤面淪為個股題材表現，亞光（3019）、東陽（1319）等兩檔昨（13）日走勢相對抗跌，下檔支撐不弱，發行券商指出，偏多投資人不妨透過權證的槓桿效果，擴大短線獲利空間。
法人指出，隨市場庫存逐步去化，亞光持續運用多元化的光學設計與製造能力，積極發揮多元產品效益，開創營運成長動能，去年下半年單季營收均維持60億元以上高檔水準。
亞光近年持續發展車載鏡頭，主要出貨給歐、美、日國際大廠，雖然毛利率低於整體平均，但良率較高且出貨量大，法人預估去年下半年每月出貨約100萬顆水準，營收比重已達14%。
在機器人及無人機鏡頭方面，由於均需雷射及鏡頭，亞光已順利開發出產品，並供貨給世界最大品牌無人機廠商，法人看好無人機鏡頭出貨持續成長。
亞光與LGIT合作拓展車載及高階智慧手機鏡頭市場，同時領先跨足Metalens領域，採直接奈米壓印（NIL）高折射率全無機材料技術，應用可涵蓋手機的臉部辨識以及AR的WAVE GUIDE，將以此先進光學技術搶占未來先機。
東陽中長期將持續受惠於保險公司擴大使用AM產品效益，且CAPA認證過的產品毛利率遠高於非CAPA認證產品，有利提升毛利表現。
權證發行商指出，若看好短多行情，建議買進價內外15%以內、距到期日120天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。
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