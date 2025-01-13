亞光、東陽 押中長天期

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
亞光董事長賴以仁。聯合報系資料照
亞光董事長賴以仁。聯合報系資料照

台股延續箱型區間整理格局，盤面淪為個股題材表現，亞光（3019）、東陽（1319）等兩檔昨（13）日走勢相對抗跌，下檔支撐不弱，發行券商指出，偏多投資人不妨透過權證的槓桿效果，擴大短線獲利空間。

法人指出，隨市場庫存逐步去化，亞光持續運用多元化的光學設計與製造能力，積極發揮多元產品效益，開創營運成長動能，去年下半年單季營收均維持60億元以上高檔水準。

亞光近年持續發展車載鏡頭，主要出貨給歐、美、日國際大廠，雖然毛利率低於整體平均，但良率較高且出貨量大，法人預估去年下半年每月出貨約100萬顆水準，營收比重已達14%。

在機器人及無人機鏡頭方面，由於均需雷射及鏡頭，亞光已順利開發出產品，並供貨給世界最大品牌無人機廠商，法人看好無人機鏡頭出貨持續成長。

亞光與LGIT合作拓展車載及高階智慧手機鏡頭市場，同時領先跨足Metalens領域，採直接奈米壓印（NIL）高折射率全無機材料技術，應用可涵蓋手機的臉部辨識以及AR的WAVE GUIDE，將以此先進光學技術搶占未來先機。

東陽中長期將持續受惠於保險公司擴大使用AM產品效益，且CAPA認證過的產品毛利率遠高於非CAPA認證產品，有利提升毛利表現。

權證發行商指出，若看好短多行情，建議買進價內外15%以內、距到期日120天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。

亞光 手機鏡頭 無人機

延伸閱讀

全民權證／正新 選中長天期

智邦、中磊 押寶長天期

貿聯、聚陽 押寶長天期

群聯、神達 押中長天期

相關新聞

亞光、東陽 押中長天期

台股延續箱型區間整理格局，盤面淪為個股題材表現，亞光（3019）、東陽（1319）等兩檔昨（13）日走勢相對抗跌，下檔支...

台積電、大立光 四檔放閃

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）等科技領頭羊皆看好機器人後市發展...

全民權證／昇達科 兩檔帶勁

昇達科（3491）受惠低軌衛星客戶追加訂單，長期需求強勁，加上衛星間鏈接（ISL）元件及衛星酬載模組添增新動能，近日股價...

全民權證／世禾 選逾四個月

世禾（3551）在台積電法說會前夕股價先動身，昨（13）日逆勢放量走揚，力守在平盤之上，終場上漲2.5元，收上132元，...

全民權證／技嘉 挑價內外15%

技嘉（2376）近來股價表現弱勢，不過法人仍看好該公司今年AI伺服器及板卡雙成長動能強勁，因此仍給予「買進」評等，目標價...

最牛一輪／亞航利多 凱基45看俏

亞航（2630）民用維修業務穩定成長，軍用業務與民用檢修接單量回升，2024年營運有望優於2023年，無人機則以中大型為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。