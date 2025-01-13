台積電、大立光 四檔放閃

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）等科技領頭羊皆看好機器人後市發展。綜合機器人台廠供應鏈，包括台積電（2330）、大立光（3008）等相關個股，法人建議相關權證可伺機逢低布局。

機器人產業題材正夯，摩根士丹利證券（大摩）分析師Adam Jonas指出，生成式人工智能（GenAI）以及自主性相關應用，普遍被認為是智慧型機器人的關鍵技術突破。人形機器人的硬體設計持續升級外，領域內創新仍備受矚目。其中，NVIDIA、Microsoft、OpenAI 等主要AI大廠，也為智能機器人的未來投入更多可能性。

台廠中，台積電自創下歷史天價後，摩根大通證券（小摩）、大摩、高盛，新春以來均維持「優於大盤」及「買進」評級，目標價依序為1,388元、1,355元、1,500元。

大立光法說會釋出財報表現超預期，多家外資出具最新評級與目標價。花旗、野村、高盛均給予「買進」評級，目標價分別為3,920元、3,700元、3,485元。美銀持「中立」立場，目標價升至2,700元；里昂維持「持有」評級，目標價2,700元不變。

綜合野村、高盛證券指出，大立光積極參與人形及工業機器人相機模組開發，重視夜視、防撞及精度等特性。手機相機方面，輕薄、可折疊手機與手機螢幕下相機鏡頭設計將成趨勢，而螢幕下相機預計2025年後採用，潛望鏡相機轉向較輕的塑膠稜鏡尚待觀察，仍展現技術領先優勢。

權證發行商建議，看好台積電、大立光等後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。