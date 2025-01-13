期貨商論壇／鴻海期 靈活布局

經濟日報／ 記者崔馨方整理
鴻海。 （路透）
鴻海。 （路透）

鴻海（2317）正從代工巨頭向高毛利的解決方案供應商轉型，電動車和AI伺服器業務為其帶來巨大成長潛力。兆豐期貨建議，儘管面臨地緣政治和市場競爭挑戰，鴻海的技術優勢、區域布局與管理層的長期策略將為公司創造持續價值，投資人可透過鴻海期靈活布局。

兆豐期貨表示，鴻海長期以來是全球最大的電子製造服務（EMS）供應商，以高度整合的硬體製造能力聞名。近年來，面對智慧型手機市場成長趨緩、中國企業崛起等挑戰，代工毛利率逐漸下滑，轉型升級成為鴻海的首要目標。

劉揚偉於2019年接任董事長後，提出「3+3 轉型」策略，聚焦電動車、數位健康、機器人三大新興產業，並以AI、半導體、5G等技術作為核心，目標擺脫傳統代工模式，提升公司毛利率至雙位數。

首先，電動車市場的潛力：鴻海透過MIH電動車開放平台及與國際車廠的合作，已展現其硬體製造和軟體整合能力。

其次，AI與伺服器業務的崛起：鴻海為輝達（NVIDIA）和慧與科技（HPE）的核心供應商，2024年AI伺服器營收已占總伺服器收入的40%以上，並預期2025年將突破50%。

第三，區域布局與多元化策略：鴻海積極布局美國、印度及歐洲市場，擴展生產基地，特別是美國市場，鴻海因地緣優勢及美國製造能力，預期將成為主要受益者。（兆豐期貨提供）

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期貨交易 電動車 鴻海

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