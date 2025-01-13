期貨商論壇／永續期 審慎操作

上周美國消費性電子展（CES）展並無特別亮點，對大盤走勢影響不大。統一期貨分析，台積電（2330）12月營收再創同期新高，且2024年營收增長超30%，創歷史新高；本周四（16日）可留意台積電法說的公布，是否能再次超出投資人的預期，給予大盤上漲動能。

統一期貨表示，技術面觀察，近期台股和美股走勢在短暫分歧後又走回同步。台指在上周嘗試攻高失敗後，處於刷洗較大的震盪格局。市場在降息預期遞延，加上川普即將上任，可能公布政策造成股市波動下，目前觀望氣氛濃厚，建議可待明確趨勢方向確立後，再進場布局。

重要經濟數據部分，上周五發布美國非農新增就業人數遠超市場預期和前值，且失業率降至略低於預期和前值。綜合上周公布的勞動市場數據，可看出勞動市場目前穩健，保持在聯準會（Fed）目標的充分就業情境，並無跡象顯示薪資通膨可能復燃。據FedWatch顯示，市場對Fed今年降息1碼的機率提升至四成，降息時點遞延至7月。

投資人可透過期交所推出的「臺灣永續期貨」布局台股投資機會，該期貨屬於小型契約，交易門檻低，主要追蹤臺灣永續指數，該指數由永續表現較佳的上市櫃公司組成，涵蓋半導體、金融、傳產等公司，與加權指數相關性高，資金運用也更為靈活。但須注意期貨槓桿特性，留意風險，做好資金管控。（統一期貨提供）

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