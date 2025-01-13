台指期 外資加碼空單

股期雙市昨（13）日開低走低，台股集中市場加權指數大跌523點，收在22,488點；台指期下跌518點至22,540點。期貨分析師表示，台指高檔出現日K連五黑，台積電法說會將在16日登場，將是指數是否能夠反攻的關鍵。

隨著美股四大指數齊跌拖累，出現放量長黑格局，盤中一路震盪走跌，目前股期雙市正價差為51.67點。籌碼面部分，三大法人賣超698.8億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少552口至16,553口，其中外資淨空單增加1,411口至43,359口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加1,261口至20,997口。

昨日外資現貨賣超555億元，期貨淨空單增加至43,359口。自營商選擇權淨部位，目前略以買賣權作布局。近月選擇權籌碼悲觀格局，賣權OI小於買權OI之差距為七萬一千餘口，買權OI增量積極大增，目前選擇權空方持續表態。

元富期貨分析，在電子權值股領跌下，台指期賣壓不斷湧現，接連摜破23,000點大關，數大關以及半年線，終場指數重挫、以長黑K棒作收，日K連五黑。目前指數呈現高不過高、低破低的空方架構，短線觀察半年線是否能夠迅速收復，否則將不利後續多頭反攻。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在24000點，周賣權最大OI落在22000點 ; 月買權最大OI落在 24000點，月賣權最大OI落在22500點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.78下降至0.69。VIX指數上升2.45至22.63。外資台指期買權淨金額-0.14億元 ; 賣權淨金額0.42億元。整體選擇權籌碼面偏空。

群益期貨表示，外資期現貨悲觀布局，自營商選擇權略為悲觀，月選擇權悲觀布局，整體籌碼面悲觀格局。技術面今日台股出現M型頭部，目前在台股各均線跌破下，短線台股的反彈可悲觀操作。