采鈺、精材 押逾三個月

台股上周震盪，面臨23,000點保衛戰，台積電概念股逆勢撐盤，采鈺（6789）、精材（3374）收紅，發行券商建議，對於台積電概念股偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

采鈺去年12月合併營收9.27億元，創近四個月新高，受惠於AI手機換機潮及CIS規格升級與中國大陸的智慧型手機零件本土化生產趨勢持續，采鈺將成為主要受益者。

法人指出，展望今年全年，CIS規格升級與大陸智慧型手機零件本土化生產趨勢持續，采鈺是此趨勢的主要受益者。即使韋爾半導體已涉足彩色濾光膜與微透鏡事業，但據了解，該公司將專注低階機型，預期影響有限。

法人表示，采鈺另一項產品晶圓級光學薄膜藉由物理氣相沉積法（PVD）選擇性阻擋或容許特定光波段進入感測器，目前已廣泛使用於鄰近感測器、環境光感測器、3D生物識別感測器、飛時測距感測器和光學雷達。采鈺對於感測器業務成長較為樂觀，主因自動駕駛滲透率提升，且客製化產品增加，較不受整體經濟環境影響。

精材業務大都是客製化專案為主，視客戶量產時程，因此營收變動幅度大。法人表示，新手機備貨旺季，3D感測元件封裝與12吋晶圓測試需求將上揚；車用影像感測器需求持平；消費性感測CIS急單較多，長期需求能見度仍明朗。精材新廠預計今年第2季前完工，將用來新接封裝後測試業務。

權證發行商建議，看好相關個股後市的投資人，可選價內外20%以內、逾90天的商品介入。