大立光、智邦 四檔搶鏡

台股近期受到時間逼近農曆年倒數，盤勢呈現震盪，法人看好基本面展望較佳個股，如大立光（3008）、智邦（2345）等，吸引資金進駐機會相對高。

大立光、智邦相關權證

大立光2024年第4季稅後純益86.76億元，創單季新高，季增30.8%，年增74.7%，每股純益65.01元；單季毛利率59.14%，季增8.67個百分點，為2021年第3季以來新高；累計去年全年稅後純益259.15億元，為歷史次高，年增45%，每股純益194.17元。

除業績表現亮麗外，大立光董事長林恩平在法人說明會首度證實，人型機器人用鏡頭產品已通過驗證，目前客戶不只一家，並正在設計工業機器手臂相關應用。林恩平表示，機器人、機器視覺等應用多以5P（五片塑膠鏡片）為主，規格沒有手機高，人形機器人有加上防撞、夜視等需求。

林恩平並看好今年前二月營收將有望較去年同期表現佳，挾著機器人及基本面雙題材，大立光10日股價轉強，早盤股價一度衝高至2,815元，終場大漲155元收2,750元，一舉回升至台股第四高價股，僅次於信驊、力旺、世芯-KY。

智邦方面，本國法人分析，鑑於亞馬遜強勁的人工智慧加速器和資料中心400G交換器需求，帶動2024年第4季銷售成長遠強於預期，預計第4季每股純益將優於預期。法人預計，在亞馬遜等現有客戶持續進行AI基礎設施投資、資料中心交換器規格遷移以及新客戶增加的支援下，趨勢將延續到2025至2026年。

權證發行商表示，投資人如看大立光、智邦相關個股投資機會，可挑選價內外15%以內、90天期以上的中長天期權證，透過靈活操作來參與個股行情。

連結大立光的相關權證包括大立光凱基47購02（056351）、大立光群益45購04（058593）；智邦相關權證有智邦兆豐47購01（058177）、智邦凱基46購01（053781）。