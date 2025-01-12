晟銘電、緯創 認購靚

輝達（NVIDIA）GB200晶片已逐漸放量，對晟銘電（3013）及緯創（3231）的業績表現可望有正面挹注，權證發行商表示，可挑偏價外15%以內的的長天期認購權證操作。

晟銘電2024年12月營收10.7億元，月增25.8%，年增118.7%；去年第4季營收達成率106%，季增1%、年增48%；去年全年營收94.09億元創新高，年增45.6%。主要受惠Meta H100／H200系列出貨量增加，高U數機殼出貨量維持高檔。

晟銘電、緯創相關權證

由於2025年第1季H100／H200伺服器機殼出貨仍可維持高檔，Meta GB200水冷機櫃將於2、3月開始出貨，初步出貨量預計為700至800櫃，組裝業者陸續要求提高產能，若後續零組件供貨順暢，出貨量可望進一步提升，預估晟銘電第1季營收將季增14%。

晟銘電正積極擴建泰國新廠，日前對泰國廠加碼投資3,000萬美元（約新台幣9.9億元），因應當地廠區一期、二期與機器設備資金需求；其中，一期廠區預計今年初啟用，二期廠正規劃中。連結晟銘電的相關權證包括晟銘電國泰48購01（065799）、晟銘電元大47購02（066473）。

展望後市，廣達已取得Microsoft GB200訂單，若客戶將SideCar交由廣達處理，晟銘電也有機會取得部分訂單；此外，Meta MTIAASIC伺服器2025年開始小量試產，預計出貨量1,000櫃，並搭載水冷散熱，放量後將成為晟銘電明年營收增長動能；GB300可能搭載三櫃SideCar，營收貢獻可望再提升，正向看待營運表現。

緯創去年12月合併營收1,056.54億元，月增10.9%，年增41.4%；2024年全年營收1兆492.56億元，年增21.1%。隨著GPU伺服器新產能陸續完成擴充，外界看好緯創位於竹北AI智慧園區的全新產能啟動之後，再加上GB200出貨放量，將推升2025年整體表現持續升溫。緯創已斥資31億元在竹北打造全新的伺服器產線，並將總部移至新廠區，而該產能將於2025年首季開出。緯創相關權證有緯創國泰46購01（053375）、 緯創統一47購04（047116）。