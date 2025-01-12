全民權證／力智 挑價內外15%

電源管理IC廠力智（6719）受惠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳於美國消費性電子展主題演說發表全新 Blackwell GPU架構的GeForce RTX 50系列顯卡，RTX 5090效能較前代RTX 4090提升一倍，相關台廠供應鏈有望受惠。

力智為國內少數同時具備電源管理IC與分離式功率元件產品與技術的業者，前年終端市場需求下滑、客戶調整庫存影響，去年合併營收36.97億元，年增21.7％。

法人表示，力智透過由與國巨合作而擴增銷售通路，將著墨於資料運算與車載等領域，有利客戶一站式購足的採購策略。權證發行商建議，可買進價內外15%內、距到期日90天以上權證。如力智元大46購02（064704）、力智群益46購01（051550）。（元大證券提供）

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