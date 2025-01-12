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全民權證／正新 選中長天期

經濟日報／ 記者廖賢龍整理
正新相關權證
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正新（2105） 2025年受惠外銷歐洲產品增加，營收可望突破千億元。正新印度廠2025年產能將再提升25%，印尼廠已達獲利水準，東南亞布局已有初步成效。

正新並打入BMW原廠車胎供應鏈，經由高階車廠採用，有助擴大正新品牌知名度與能見度 。打入BMW的效益可望在2025年持續擴大，成為推動今年成長的主要動能 。

正新印尼廠去年第3季獲利，目前稼動率滿載。而印度廠的虧損縮小，產能已由每日1.7萬條增加至2萬條，規劃2025年日產能增至2.5萬條。由於產能規模不大，印度廠仍未獲利。

投資人可挑選價外20%以內中長天期權證，如正新群益44購01（051518）、正新群益46購01（061669）。（群益金鼎證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

印度 正新 群益

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