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全民權證／來億 二檔有潛利

經濟日報／ 記者蔡靜紋整理
來億-KY相關權證
來億-KY相關權證

來億-KY（6890）2024年營收376.89億元、年增34.5%，創歷史新高；法人預估，2024年、2025年每股獲利年增173.7%、36.7%， 達到15.13元、20.68元，獲利將與營收同步續創歷史新高。

來億-KY品牌客戶對其貢獻都將持續成長，法人分析，首先是Adidas上修年度營收展望至年增10%，來億2025年此品牌線將成長15%至20%；接著是HOKA訂單需求強勁，預估2024年品牌營收年增150%以上，2025年年增八成，在來億營收占比將由24%提升至33%，因毛利率佳，有助獲利成長。

投資人看好來億-KY後市，可挑選價內外15%以內、90天期以上的中長天期權證，如來億凱基44購04（055393）、來億群益46購01（059730）。（凱基證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

凱基證 營收

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