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春節期貨保證金 調高

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
期交所示意圖。 聯合報系資料照
期交所示意圖。 聯合報系資料照

期交所為加強市場運作安全，將於春節長假前，調高股價指數類契約、匯率類契約、標的證券為受益憑證的股票類契約及商品類契約保證金，預計以1月21日的保證金為基礎調高約10%，並預計於新春開紅盤日視市場狀況再另行公告保證金適用金額。

期交所表示，考量今年春節假期休市（1月23日至2月2日）長達11日，為因應國際金融市場於國內期貨休市期間可能發生的價格波動，期交所鑒於以往春節假期採行調高保證金的作法，有助於市場運作安全的確保，將於春節假期，調高股價指數類契約、匯率類契約、標的證券為受益憑證之股票類契約及商品類契約保證金。

預計以1月21日的保證金為基礎調高約10%，例如，台股期貨現行原始保證金322,000元，將調高至354,000元，調幅約10%，屆時期交所將另行公告調整金額，以強化期貨市場的風險承受度，維護市場安全。

期交所預計於1月21日（調整生效日前一日）公告股價指數類契約、匯率類契約、標的證券為受益憑證的股票類契約及商品類契約保證金調整後金額，實施期間為1月22日（春節前最後交易日）一般交易時段結束後生效，預計於2月3日開紅盤日再視市場狀況公告2月4日一般交易時段結束後起前揭各契約的保證金適用金額。

另外，期交所提醒交易人注意，1月22日為期貨集中交易市場農曆春節前最後交易日，當日下午3時開始的盤後交易時段，仍將交易至次日上午5時。交易人於22日一般交易時段收盤後的未沖銷部位、以及當日盤後交易時段的新增部位，應以調高後的原始保證金數額計收。交易人應注意保證金調高後，帳戶權益數變化及長假期間未沖銷部位的風險；期貨商對期貨交易人亦應加強注意並落實風險控管。

春節 期交所 期貨交易

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