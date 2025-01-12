期貨商論壇／航運期 盯半年線

台股雖受惠CES展大漲，但突破區間後迅速回落，後續須留意大盤在季線或者是整個區間是否有支撐。而航運指數方面，其實已經盤整一段時間，若貨櫃航運沒有更多的利多加入，航運指數可能回檔；8日因美東罷工意外解除，已出現大幅回落，也跌破季線，可觀察半年線是否為支撐。

離川普上任美國總統不到10天，近日市場開始擔心川普恐對各國關稅實施方案，加上聯準會釋出的會議紀要內容，通膨將因未來關稅政策有上行風險，又逢聯準會官員表示目前利率恐會維持一段時間。

根據上周FedWatch數據顯示，降息時程可能遞延至6月，因此，未來須留意關稅政策實施的方式以及數據的公布，另外美東碼頭罷工方面也落幕，國際碼頭工人協會稱這是川普協調功勞。

投資人須注意1月16日的台積電法說以及1月20日為馬丁路得紀念日，指數類商品提早收盤（21日凌晨2時），而川普就職典禮則在台灣時間21日凌晨1時開始。

若未來希望透參與整個航運業整體股價表現的投資人，可考慮搭配臺灣期交所2022年6月推出的航運期貨，其標的為航運指數，成分股涵蓋海運、空運及陸運等不同行業。該期貨為小型化契約設計，每一口原始保證金15,000元，有助交易人更加靈活運用期貨作為避險或交易輔助工具。（永豐期貨提供）

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