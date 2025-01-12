期貨商論壇／黃金期 震盪偏多

黃金價格在震盪過後逐步向上突破，並重新站回季線，下方均線也出現5日均線與月線的黃金交叉，若後續能持續守穩在5日均線之上，整體黃金價格有望持續向上突破。

黃金市場近期走勢呈現震盪偏多，主要反映當前全球經濟與政治的不確定性帶來的避險需求。首先，全球央行持續增加黃金儲備，特別是中國人民銀行在2024年12月再次增持黃金儲備，這種長期購金行為對黃金價格構成基本支撐。

此外，近期公布的美國經濟數據顯示就業市場增速放緩，初請失業金人數略低於預期，引發市場投資人對就業市場產生疑慮。而近幾個月的通膨數據出現停滯，加上即將上任的美國總統川普預計推出的政策，使得市場擔憂通膨的回升，因此黃金作為抗通膨工具的吸引力依然強勁。

同時，地緣政治層面的不確定性也是推動黃金價格震盪上行的重要因素。俄烏戰爭和中東地區的持續衝突，以及美國政策的不確定性，都使得市場避險需求增加。在此環境下，黃金吸引力進一步增加。

觀察最新CFTC非商業交易人籌碼變動，雖然近期連續出現減碼跡象，使得黃金期貨非商業人持倉淨多單部位下降至247,279口，但整體減碼口數不多，同時總口數仍維持在高水平，顯示大額交易人對於黃金後市仍有一定期待。（華南期貨提供）

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