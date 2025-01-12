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台股失守季線 外資期貨淨空單增至4.1萬口

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
台股示意圖。 聯合報資料照
台股示意圖。 聯合報資料照

加權指數10日下跌69點，收在23,011點，雖然守住23,000點大關，季線卻失守，成交量3,427億元。籌碼面部分，三大法人賣超248億元，其中外資期貨淨空單增加948口至41,948口，現貨賣超171.9億元，投信賣超9.1億元，自營商賣超67.0億元。上周上漲103點，漲幅0.4%。

1月7日外資期貨淨空單曾降至3.0萬口，但1月10日又大增至接近4.2萬口，上周前兩日合計買超633.2億元，後三日卻一口氣賣超622.8億元，使得上周外資買超僅剩10.4億元。

近日多位聯準會官員表示當前利率4.25-4.50%的水平會維持一段時間，而上周五晚上美國公布非農就業人數激增25.6萬人，大幅高於預期，導致美國10年期公債殖利率急升。市場預期聯準會1月底不會降息，上周五美股四大指數全數收黑，又以費半指數下跌2.4%最重。

永豐期貨指出，台股產業方面，上周五因大立光法說報喜外資上調目標價，帶旺光學股上漲，另外多檔AR眼鏡族群遭列注意股。從格局觀察台股仍持續弱勢且微跌破季線，投資人須留意後續走勢，本周將公布PPI以及CPI數據，周四為台積電法說，可能釋出的訊息也值得關注。

台股 外資 期貨

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