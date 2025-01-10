群益期貨舉辦「贏接群益新觀點」 教戰2025年操作策略

群益期貨（6024）日前舉辦「贏接群益新觀點」2025年投資展望會，吸引近300位投資人參加。活動聚焦總體經濟與商品市場雙重議題，提供專業洞察與實用建議，協助投資人搶先布局新春市場，為新年度的投資計畫注入全新動力。

活動邀請台經院景氣預測中心主任孫明德以深厚專業背景和市場分析經驗，帶來精彩的總經趨勢分享，除以全球視角回顧2024年全球經濟走勢，並展望2025年市場新機遇。

孫明德說，川普上任後，市場面臨地緣政治和經濟不確定性等挑戰，但結構性變化也將帶來潛在投資亮點，建議投資人靈活應對市場變化，抓住新興機會，為未來布局奠定穩固基礎。

群益期貨分析師鍾俊雄針對商品市場指出，2025年川普重返白宮後，美國內政與貿易政策可能大幅調整，對全球經濟格局產生重要影響，「川普可能推動減稅政策與對外貿易策略，強化美國經濟優勢，但通膨與財政赤字的壓力或將升高，影響聯準會降息路徑，進一步波及債市與匯市。」

群益期貨總經理毛振華宣布，春節期間雖然台股及國內期貨市場休市，但全球市場依舊活躍交易，群益期貨提供超過170檔美股及15檔ETF標的，滿足多空雙向操作需求，並透過「群益交易王(CTA)」平台提供即時報價與智慧下單等服務，助投資人靈活應對市場變化。

另外，群益期貨已連續多年舉辦「新春不打烊」活動，今年活動特別於1月2日至1月31日熱烈開跑，活動期間開戶完成開戶，最高可領500元發財金，交易滿額還可抽萬元黃金，總獎金高達50萬元。

群益期貨提醒，期貨交易具有一定風險，交易人應先評估本身資金及所能擔負之風險，過去績效或未來預期的表現不可作為日後績效之保證。