全民權證／先進光 挑逾120天
先進光（3362）車用產品強勁成長，法人表示，預期車用產品將會成長100% ，保守預估占營收15%。NB方面，因為Windows Hello會使用雙鏡頭，可望成長15%。
法人表示，NB雙鏡頭去年搭載率10%，預估今年成長至30~35%，多出4,000萬顆鏡頭的需求。至於AI PC則保守看待發酵期，不過臉部辨識每年都成長。此外，先進光積極深耕機器人領域，目前有交Intel及亞馬遜，另外跟以色列機器手臂測距公司合作已經很多年。
法人預估，整年展望NB占比70%、車用10~15%，其他是IoT包括空拍機、工業用視覺辨識等。先進光2025年預期成長率排名依序為車用、NB、IoT。
權證發行商建議，可挑選價內外10%以內、距到期日120天以上的商品入手。（兆豐證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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