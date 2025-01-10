快訊

馬祖5.6度！ 12縣市低溫特報 玉山積雪 下周三再有冷氣團南下

藍營下會期審查公教年改停砍案 稱民眾黨態度是關鍵

絕美景致！ 玉山昨晚再降瑞雪成「銀白世界」雪深3公分

聯發科、達發 四檔叫好

經濟日報／ 記者徐牧民╱台北報導
聯發科。聯合報系資料照
聯發科。聯合報系資料照

台股昨（10）日震盪，進入23,000點保衛戰，聯發科（2454）、達發（6526）股價收紅，發行券商建議，對於聯發科集團股偏多的投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

蘋果傳出今年將升級Apple Watch功能，且找上聯發科助陣，由聯發科提供部分Apple Watch新品數據機晶片，分食英特爾原本供應訂單，聯發科首度打入蘋果主力硬體產品供應鏈，且是僅次於處理器的關鍵晶片。

法人表示，天璣9400需求暢旺，同時兼顧功耗與效能，支援AI應用，天璣9400去年第4季需求強勁，跟天璣9300相比，ViVo、OPPO有更多機種會搭載天璣9400，預期去年旗艦機種的營收將會有70%以上的年成長。

達發除傳統業務外，供應資料中心客戶50G DSP產品，並計劃今年下半年100G DSP產品送樣。其他光學產品，TIA即將出貨，看好相關業務成長，原因在於AI需求爆發將持續推動規格升級及光學產品需求增加，長期有助於毛利率優化，預估今年營收占比約4%。達發資料中心業務展望樂觀，加上產品組合改善將提升獲利延續性，後續可期。

權證發行商建議，看好相關個股後市的投資人，可選價內外5%以內、逾90天的商品介入。

延伸閱讀

CES 展新顯卡、新晶片強攻 法人：這6家台廠有望受惠

美股休市台股測試月線支撐 投顧：觀察跌深反彈力道

輝達找上聯發科合作GB10超級晶片 兩大關鍵

全民權證／聯發科 選逾四個月

相關新聞

聯發科、達發 四檔叫好

台股昨（10）日震盪，進入23,000點保衛戰，聯發科（2454）、達發（6526）股價收紅，發行券商建議，對於聯發科集...

全民權證／先進光 挑逾120天

先進光（3362）車用產品強勁成長，法人表示，預期車用產品將會成長100% ，保守預估占營收15%。NB方面，因為Win...

智邦、中磊 押寶長天期

網通廠去年下半年營收不如預期，但相關利空已反映在股價，今年上半年營運築底後，隨Wi-Fi 7滲透率提升、新專案貢獻，營運...

最牛一輪／0050偏空 元富46售20吸睛

元大台灣50（0050）受到投資人認為川普就職前後的消息混雜，看法普遍偏空，買進認售權證者增多。

全民權證／華通 兩檔動能增

華通（2313）去年第3季營收季增逾四成，毛利率17.9%，季、年雙增，稅後純益17.9億元，季增56.1%、年增7%，...

全民權證／聚陽 選價內外20%

聚陽（1477）預估第1季營收季增9%，目前接單價格尚未反映川普可能課稅造成的訂單移轉加價。第2季因美系客戶需求佳，運動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。