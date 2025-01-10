全民權證／聚陽 選價內外20%
聚陽（1477）預估第1季營收季增9%，目前接單價格尚未反映川普可能課稅造成的訂單移轉加價。第2季因美系客戶需求佳，運動盤客戶庫存去化完畢，日系客戶受惠印尼新廠開出，在美、日客戶進行挑單下，營運成長達雙位數。
聚陽今年開出兩印尼新廠，加上薩爾瓦多及孟加拉分別於去第4季及今年第2季貢獻，今年聚陽產地將擴增至七國，是同業中少數產地如此分散者。公司運動盤及流行盤產能各半，越南及印尼廠皆可生產運動盤，後續若面臨美國對越南課徵關稅，可將流行盤的美國棉類產品移往越南生產，是關稅衝擊下相對受惠者。
權證發行商建議，看好聚陽後市表現的投資人，可挑選價內外20%以內、距到期日120以上的商品介入。（國泰證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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