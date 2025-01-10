1月電子期金融期齊跌

台北股市今天下跌69.27點，收23011.86點。1月電子期收1293.50點，下跌1.40點，正價差4.19點；1月金融期收2088.80點，下跌30點，逆價差0.74點。

1月電子期以1293.50點作收，下跌1.40點，成交396口。2月電子期以1298.85點作收，上漲0.55點，成交12口。

電子現貨以1289.31點作收，下跌1.95點；1月電子期貨與現貨相較，正價差4.19點。

1月金融期以2088.80點作收，下跌30點，成交528口。2月金融期以2099.60點作收，下跌24.20點，成交17口。

金融現貨以2089.54點作收，下跌27.87點；1月金融期貨與現貨相較，逆價差0.74點。實際收盤價以期交所公告為準。