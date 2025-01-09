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期貨商論壇／原油期 後市有撐

經濟日報／ 記者王皓正整理
原油示意圖。 路透
原油示意圖。 路透

美國供應管理協會（ISM）公布12月製造業PMI自前月的48.4升至49.3，登上九個月高點。預期原油需求回升之下，沙烏地阿美公司將2月輸至亞洲的輕原油官方售價提高60美分。此外，美國EIA數據顯示，上周汽油庫存增加630萬桶，高於市場預期的增加5萬桶，使8日2月交割的輕原油期貨下跌1.3%、以每桶73.32美元作收。

油田服務公司貝克休斯報告表示，1月3日當周美國石油探勘井數量較前周減少一座至482座。EIA數據1月3日當周顯示美國原油庫存量較前周減少100萬桶，連續五周下降，且低於市場預期的增加94萬桶。煉油廠產能利用率雖較前周增加至93.3%，但原油產量較上周每日下降1萬桶。

國泰證期顧問部分析師吳佩奇表示，財新中國12月服務業經營活動指數52.2，較11月回升0.7%，創2024年6月以來新高，顯示服務業經營活動加速擴張。發改委3日宣布經濟刺激政策包括增發超長期特別國債，用於促進大規模設備更新和消費品以舊換新，市場除預期中國刺激計畫將帶動需求，亦持續關注聯準會（Fed）今年是否進一步降息以提振美國經濟。此外，川普就職後對伊朗的鷹派態度是否執行更嚴厲的制裁，以及有關烏克蘭和中東緊張局勢的地緣政治風險等因素可望支撐輕原油期貨價格。

（國泰期貨提供）（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

期貨交易 美國經濟

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