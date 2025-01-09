期貨商論壇／華通期 測試支撐

華通（2313）為全球最大HDI供應商、全球第六大PCB供應商。展望未來，受惠中國地方政府針對3C產品推出補助政策，中系手機客戶備貨需求增加，及泰國新廠產能即將開出，並以低軌衛星為主要產品，初期將逐步承接地面站板生產，整體營運表現有望淡季不淡，優於過往季節性趨勢。

華通主要營收成長動能來自低軌衛星客戶，公司為美系低軌衛星主要供應商，預估2025年發射數量約2,500顆，較去年進一步增加，且公司過去低軌衛星板產能供不應求，經過HDI產能漸由手機板轉換至低軌衛星板，低軌衛星板逐漸成為公司主力產品。

技術面來看，華通期貨自11月29日打出第二隻腳，形成短底，並於12月11日帶量紅K站回短中均線之上，隨後轉以箱型橫盤震盪整理，均線轉以糾結型態。昨（9）日期貨價受去年12月營收公布有所回落影響，轉以長黑K作收，跌破中長期均線之下，季線為第一道支撐，其次為去年11月所打出兩隻腳，短線修正，尋求下檔支撐。另外，基本面方面，隨著華通主力客戶由過去美系客戶逐漸轉移至美系低軌衛星客戶，以及泰國新廠出廠，整體在太空產業展望正向之下，有望帶動產品組合優化，以及貢獻長期獲利成長，惟短線修正測試支撐，短線以震盪保守看待。

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