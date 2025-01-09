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台指期 震盪格局看待

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

股期雙市昨（9）日開低走低，指數齊步回檔修正。分析師表示，現階段期現貨正價差收歛，外資淨空單增加3,548口、攀升至4.1萬口。展望盤勢，由於台指期技術面轉弱，以震盪格局看待，但操作宜以短線為主，行情延續多空整理。

加權指數昨天在外資賣壓加劇下，終場大跌326點，收在23,081點，成交量3,905億元。期貨部分，台指期下跌344點至23,105點，正價差縮為23.87點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人賣超430.4億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,793口至16,357口，其中，外資淨空單增加3,548口至41,000口。至於十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單，則是增加5,068口至20,156口。

永豐期貨指出，從格局觀察，台股現階段較為弱勢，在高檔連三黑，須留意季線是否能守住，而近日也將公布台積電12月營收。

群益期貨表示，現階段外資期現貨悲觀布局，自營商選擇權略為悲觀，月選悲觀布局，整體籌碼面略為悲觀。技術面上，目前台股出現假突破拉回整理，短線正測試季線與23,000點位置，一旦跌破該位置，台股則將加速走跌。

至於選擇權未平倉量部分，周買權最大未平倉（OI）落在23,800點，周賣權最大OI落在22,800點；月買權最大OI落在25,000點，月賣權最大OI落在21,000點。全月未平倉量put/call ratio值由0.91下降至0.8；VIX指數上升0.55至19.83。

群益期貨指出，自營商選擇權淨部位，目前以買賣權作布局。近月選擇權籌碼保守，賣權OI小於買權OI之差距為38,000餘口，買權OI增量積極大增，目前選擇權空方表態。

期貨 選擇權

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