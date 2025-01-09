全民權證／僑威 瞄準價內外15%

僑威（3078）今年產業谷底即將過去，需求逐漸回溫，預計上半年營收將年增36%至56.7億元，並看好未來成長潛力，高消費力遊戲玩家貢獻過半硬體市場價值，是重要成長動能，相關權證可伺機布局。

法人分析，輝達（NVIDIA）發表RTX 50顯卡，功耗預計再上升100W，將帶動電源供應器單價（ASP）提升約150~300元。此外，RTX 40 顯卡目前滲透率僅20%，潛在升級需求可期。全球電玩市場預計2023至2033年將以年複合成長率（CAGR）約10.3%增長，2025年多款遊戲大作問世，將進一步刺激周邊設備需求。

權證發行商建議，可挑選價內外15%以內、剩餘天數逾200天以上認購權證介入。（統一證券提供）

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