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今年健保總額9286億元新高 民團憂保費調漲

全民權證／聯發科 選逾四個月

經濟日報／ 記者何佩儒整理

聯發科（2454）與輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳表示與其合作開發的GB10 SoC晶片，將應用於個人AI超級電腦Project DIGITS產品中，帶動股價表現。

法人表示，市場預期聯發科最快今年下半發表AI PC CPU平台產品。除了與輝達合作，聯發科在CES也秀出各種解決方案，從智慧居家、智慧語音助手到車用都有，並展出智慧座艙解決方案，期搶攻車用市場。此外，非蘋陣營包括小米旗下REDMI紅米品牌日前發表REDMI Turbo 4，即採用聯發科最新發表的天璣 8400-Ultra，將進一步推升聯發科業績。

看好聯發科的投資人可挑選價20%至價內10%，有效天期120天以上權證介入。（永豐金證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

聯發科

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