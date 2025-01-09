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新北7.9度 強烈冷氣團壟罩到下周一晨全台酷寒 高山可望迎雪

今年健保總額9286億元新高 民團憂保費調漲

全民權證／台特化 兩檔活跳跳

經濟日報／ 記者高瑜君整理

台特化（4772）從事半導體先進製程用的特殊氣體產銷，包括Disilane、Trisilane及無水氫氟酸（AHF）等，生產基地位於彰濱工業區，隨著電子級甲類特氣倉儲啟用，開始擴大國內矽甲烷代理，以及海外特氣代理業務。受惠於台積電持續擴廠，台特化股價今年來上漲11.2%，贏過大盤的0.2%。

法人指出，半導體需求帶動特殊氣體市場成長，根據Grand View Research預估，2028年全球特殊氣體市場規模將達182.21億美元，而2023至2028年複合年均成長率（CAGR）約9.7%，優於工業氣體的6.8%。

權證發行商建議，可買進價內外10%以內、距離到期日120天以上的權證。（中國信託證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

中國信託 半導體 權證

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