台達電、光寶科 權證四檔靚

AI需求持續推升電源大廠營收，台達電（2308）、光寶科（2301）營運創佳績。台達電去年第4季營收續創歷史新高，光寶科去年12月營收則寫15個月以來新高，法人持續看好AI帶動電源廠今年的成長動能。

台達電去年12月營收387.3億元，衝歷史單月次高，並推升去年第4季營收創歷史新高。法人指出，台達電受惠伺服器、資料中心相關產品應用動能強勁，資料中心散熱解決方案於去年11、12月開始放量，帶動去年第4季營運表現亮眼。

法人認為，今年AI伺服器相關營收持續強勁，台達電為電源龍頭廠商，並能提供完整能源管理與儲能等解決方案，將帶動集團內包含伺服器電源、散熱等相關產品線營收成長。另外電動車仍是長線成長動能，預估今年仍有約一成的成長。

光寶科去年12月營收133.8億元，月增7%，年增8.6%，衝上全年營收最高峰，創下近15個月新高，主要動能來自雲端運算及高階伺服器、網通電源管理系統出貨成長，帶動雲端及物聯網部門整體營收年增逾二成。

法人表示，光寶科今年將全力搶進AI伺服器市場，用於新一代AI伺服器的33KW電源機櫃去年底已開始出貨，預計今年放量，另外也積極布局液冷散熱方案，今年AI相關產品，占營收比重將達到一成以上。