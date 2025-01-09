快訊

新北7.9度 強烈冷氣團壟罩到下周一晨全台酷寒 高山可望迎雪

今年健保總額9286億元新高 民團憂保費調漲

金像電、富喬 權證押90天期

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
金像電。圖／公司提供
金像電。圖／公司提供

美國總統當選人川普就職前屢屢拋出震撼言論，加上債市恐慌賣壓，台股昨（9）日震盪走低，以最低點23,081點收市，下跌326點。盤面上，金像電（2368）、富喬（1815）等PCB族群表現抗跌。發行券商指出，看多的投資人不妨透過權證擴大獲利空間。

展望2025年PCB產業發展，法人指出，目前庫存水準健康，AI Server等高速傳輸趨勢延伸800G Switch帶動族群價量齊揚，預估全球PCB產值766.77億美元，年成長4.9%，聚焦CCL、Server以及ABF投資機會。

法人觀察全球PCB終端應用表現情況，根據Prismark研調機構資料顯示PC及Handset分別於2010及2020年達高峰後成長性趨緩，而Server在高速傳輸以及AI趨勢帶動下，2024年占比由2010年的7%提升至13%，後續在AI模型需求由訓練延伸至推論下，預估2028年占比可望持續走高。

Amazon Trainium2 AI伺服器開始放量，有利於金像電營運表現，且UBB板主要由金像電供應，訂單能見度直達2025年第3季，呈逐季增長態勢，推升2025全年營運表現，看好PCB出貨量將呈逐季增長態勢。

法人指出，AI伺服器需求驅動下，高階玻纖市場由於日廠Nittobo將生產方向轉為製作毛利更高的Low Dk2玻纖布，使AI伺服器所採用的Low Dk玻纖布供不應求產生供需缺口達雙位數，富喬等台系玻纖紗、玻纖布廠商也可望受惠於此供不應求商機。

權證發行商建議，可買進價內外10%以內、距到期日90天以上的相關認購權證。

AI PCB 伺服器

延伸閱讀

集三大利多的AI飆股

金像電、定穎 四檔亮眼

搶吃半導體PCB地緣政治商機 十大設備耗材廠泰國推進

緯穎、金像電 四檔火

相關新聞

期貨商論壇／華通期 測試支撐

華通（2313）為全球最大HDI供應商、全球第六大PCB供應商。展望未來，受惠中國地方政府針對3C產品推出補助政策，中系...

台指期 震盪格局看待

股期雙市昨（9）日開低走低，指數齊步回檔修正。分析師表示，現階段期現貨正價差收歛，外資淨空單增加3,548口、攀升至4....

期貨商論壇／原油期 後市有撐

美國供應管理協會（ISM）公布12月製造業PMI自前月的48.4升至49.3，登上九個月高點。預期原油需求回升之下，沙烏...

金像電、富喬 權證押90天期

美國總統當選人川普就職前屢屢拋出震撼言論，加上債市恐慌賣壓，台股昨（9）日震盪走低，以最低點23,081點收市，下跌32...

最牛一輪／貿聯亮眼 國泰47沾光

貿聯-KY（3665）2024全年合併營收540.78億元，寫新高，年增6.24%。貿聯主要供應200G與400G產品，...

台達電、光寶科 權證四檔靚

AI需求持續推升電源大廠營收，台達電（2308）、光寶科（2301）營運創佳績。台達電去年第4季營收續創歷史新高，光寶科...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。