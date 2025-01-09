金像電、富喬 權證押90天期

美國總統當選人川普就職前屢屢拋出震撼言論，加上債市恐慌賣壓，台股昨（9）日震盪走低，以最低點23,081點收市，下跌326點。盤面上，金像電（2368）、富喬（1815）等PCB族群表現抗跌。發行券商指出，看多的投資人不妨透過權證擴大獲利空間。

展望2025年PCB產業發展，法人指出，目前庫存水準健康，AI Server等高速傳輸趨勢延伸800G Switch帶動族群價量齊揚，預估全球PCB產值766.77億美元，年成長4.9%，聚焦CCL、Server以及ABF投資機會。

法人觀察全球PCB終端應用表現情況，根據Prismark研調機構資料顯示PC及Handset分別於2010及2020年達高峰後成長性趨緩，而Server在高速傳輸以及AI趨勢帶動下，2024年占比由2010年的7%提升至13%，後續在AI模型需求由訓練延伸至推論下，預估2028年占比可望持續走高。

Amazon Trainium2 AI伺服器開始放量，有利於金像電營運表現，且UBB板主要由金像電供應，訂單能見度直達2025年第3季，呈逐季增長態勢，推升2025全年營運表現，看好PCB出貨量將呈逐季增長態勢。

法人指出，AI伺服器需求驅動下，高階玻纖市場由於日廠Nittobo將生產方向轉為製作毛利更高的Low Dk2玻纖布，使AI伺服器所採用的Low Dk玻纖布供不應求產生供需缺口達雙位數，富喬等台系玻纖紗、玻纖布廠商也可望受惠於此供不應求商機。

權證發行商建議，可買進價內外10%以內、距到期日90天以上的相關認購權證。