1月電子期金融期齊跌
台北股市今天下跌326.20點，收23081.13點。1月電子期收1294點，下跌16.95點，正價差2.74點；1月金融期收2119點，下跌11.20點，正價差1.59點。
1月電子期以1294點作收，下跌16.95點，成交486口。2月電子期以1300.00點作收，下跌15.15點，成交2口。
電子現貨以1291.26點作收，下跌17.40點；1月電子期貨與現貨相較，正價差2.74點。
1月金融期以2119點作收，下跌11.20點，成交460口。2月金融期以2123.80點作收，下跌11.40點，成交12口。
金融現貨以2117.41點作收，下跌9點；1月金融期貨與現貨相較，正價差1.59點。實際收盤價以期交所公告為準。
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