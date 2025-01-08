全民權證／陽明 瞄準逾150天
陽明海運（2609）是全球第十大航商，2024年笫3季稅後純益284億元、年增912%，符合市場預期，每股獲利（EPS）為8.12元。
法人表示，陽明美國線2024年12月運力需求比預期好，影響因素包括多重關稅、農曆年提早、美東碼頭1月中旬可能罷工等，但搶貨效應沒有特別明顯，2024年10、11月平均運價較去年同期增長八成，貨量下跌一成，市場看好第4季獲利可優於前一年同期。
國際研調機構預估2024、2025年需求分別為4.5%和2.5%，名目供給為10.3%和6%，名目新增運力走緩，名目供需缺口改善，有助營運穩定。
權證券商建議，看好個股後市的投資人，建議利用價內外5%以內、可操作天期150天期以上的商品介入。（元大證券提供）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言