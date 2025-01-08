全民權證／廣運 選價內外10%

經濟日報／ 記者蔡靜紋整理
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

廣運（6125）昨（8）日開高後一度衝達104元，再叩關百元關卡，盤中爆出逾4.3萬張成交量，可惜受到整體盤勢走弱影響，終場股價下跌1.5元收96.5元。

2025美國消費性電子展（CES）開幕前，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳發表主題演講，提及AI代理（AI Agent）、Blackwell機櫃及機器人等三大應用產品時，分別秀出供應鏈合作夥伴，投資人積極從演講背板找亮點，在多數國外廠商中有三家台廠，包括切入輝達系統整合（SIP）的廣運。廣運目前在手訂單約65億元，對今年營運展望審慎樂觀。

權證發行商表示，投資人如看好廣達投資機會，可挑選價內外10%以內、150天期以上的長天期權證，透過靈活操作參與個股行情。（群益金鼎證券提供）

廣運 權證

延伸閱讀

黃仁勳傳中文版20日上市 揭不為人知7大特質

輝達台灣總部落腳何處？竹縣長楊文科招手稱「已準備好了」

他是下個黃仁勳？博通打工皇帝拚搏傳奇：7年前向張忠謀預言「半導體主宰者將換人」

黃仁勳沒講的AR眼鏡有戲？這2檔逆勢飆漲停領軍表態

相關新聞

金像電、定穎 四檔亮眼

台股行情在高檔震盪，投資買盤積極尋找下一波潛力股，市場看好AI等需求將帶動PCB前景，金像電（2368）、定穎投控（37...

台指期 外資加碼空單

台股昨（8）日受到美股大跌拖累，指數開低收低，終場大跌243點、收在23,407點；台指期也同步弱勢，下跌292點、收2...

期貨商論壇／生技期 避險優選

台積電即將於16日舉行今年首場法人說明會，延續過往未演先轟動氣勢，在市場資金提前卡位下，股價來到歷史高位，法說會釋出的訊...

期貨商論壇／力積電期 可留意

晶圓代工成熟製程產能供過於求壓力大，中國晶圓代工龍頭中芯國際28奈米報價大砍40%；業界傳出中芯大砍28奈米報價，從每片...

最牛一輪／緯穎衝高 兆豐45鍍金

緯穎（6669）2024年第4季稅後純益70.47億元，每股純益（EPS）37.92元；2024年全年預估稅後純益227...

貿聯、聚陽 押寶長天期

台股昨（8）日隨美科技股同步拉回，盤面題材股各自表態，貿聯-KY（3665）、聚陽（1477）等逆勢收高，後市仍有輪漲空...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。