全民權證／廣運 選價內外10%

廣運（6125）昨（8）日開高後一度衝達104元，再叩關百元關卡，盤中爆出逾4.3萬張成交量，可惜受到整體盤勢走弱影響，終場股價下跌1.5元收96.5元。

2025美國消費性電子展（CES）開幕前，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳發表主題演講，提及AI代理（AI Agent）、Blackwell機櫃及機器人等三大應用產品時，分別秀出供應鏈合作夥伴，投資人積極從演講背板找亮點，在多數國外廠商中有三家台廠，包括切入輝達系統整合（SIP）的廣運。廣運目前在手訂單約65億元，對今年營運展望審慎樂觀。

權證發行商表示，投資人如看好廣達投資機會，可挑選價內外10%以內、150天期以上的長天期權證，透過靈活操作參與個股行情。（群益金鼎證券提供）