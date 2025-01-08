全民權證／微星 兩檔有看頭

經濟日報／ 記者盧宏奇整理
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

微星（2377）受惠輝達（NVIDIA）在美國消費性電子展（CES）發表的新顯卡具高性價比，可望帶來換機潮。

法人指出，輝達推出新RTX 5090、5080、5070 Ti、5070 Blackwell GPU，效能較前代翻倍，規格升級包括更多CUDA核心、GDDR7記憶體，以及DLSS 4技術以支援多畫格生成。

TX 5090建議售價1,999美元，高於RTX 4090的1,599美元，但AI TOPS數大幅提高至3,352。而RTX 5080、5070 Ti、5070售價分別為999美元、749美元、549美元，均低於前一代產品，因RTX 5070效能與RTX 4090相同，但價格砍半，預期將刺激銷售，有利市占率。

權證發行商建議，可買進價內外10%內，距到期日90天以上的相關認購權證，擴大獲利空間。（凱基證券提供）

權證 輝達

延伸閱讀

輝達台灣總部落腳何處？竹縣長楊文科招手稱「已準備好了」

輝達台灣總部北市開選項…南港、內科、北士科有優勢 一殯不太可能

股市將轉熊？專家「對川普轉為期待」：沒投資AI是最大風險、小資族0830可跟上行情

CES展／輝達、AMD新品助推 PC換機潮 華碩、微星成首選

相關新聞

金像電、定穎 四檔亮眼

台股行情在高檔震盪，投資買盤積極尋找下一波潛力股，市場看好AI等需求將帶動PCB前景，金像電（2368）、定穎投控（37...

台指期 外資加碼空單

台股昨（8）日受到美股大跌拖累，指數開低收低，終場大跌243點、收在23,407點；台指期也同步弱勢，下跌292點、收2...

期貨商論壇／生技期 避險優選

台積電即將於16日舉行今年首場法人說明會，延續過往未演先轟動氣勢，在市場資金提前卡位下，股價來到歷史高位，法說會釋出的訊...

期貨商論壇／力積電期 可留意

晶圓代工成熟製程產能供過於求壓力大，中國晶圓代工龍頭中芯國際28奈米報價大砍40%；業界傳出中芯大砍28奈米報價，從每片...

最牛一輪／緯穎衝高 兆豐45鍍金

緯穎（6669）2024年第4季稅後純益70.47億元，每股純益（EPS）37.92元；2024年全年預估稅後純益227...

貿聯、聚陽 押寶長天期

台股昨（8）日隨美科技股同步拉回，盤面題材股各自表態，貿聯-KY（3665）、聚陽（1477）等逆勢收高，後市仍有輪漲空...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。