全民權證／微星 兩檔有看頭

微星（2377）受惠輝達（NVIDIA）在美國消費性電子展（CES）發表的新顯卡具高性價比，可望帶來換機潮。

法人指出，輝達推出新RTX 5090、5080、5070 Ti、5070 Blackwell GPU，效能較前代翻倍，規格升級包括更多CUDA核心、GDDR7記憶體，以及DLSS 4技術以支援多畫格生成。

TX 5090建議售價1,999美元，高於RTX 4090的1,599美元，但AI TOPS數大幅提高至3,352。而RTX 5080、5070 Ti、5070售價分別為999美元、749美元、549美元，均低於前一代產品，因RTX 5070效能與RTX 4090相同，但價格砍半，預期將刺激銷售，有利市占率。

權證發行商建議，可買進價內外10%內，距到期日90天以上的相關認購權證，擴大獲利空間。（凱基證券提供）