貿聯、聚陽 押寶長天期

台股昨（8）日隨美科技股同步拉回，盤面題材股各自表態，貿聯-KY（3665）、聚陽（1477）等逆勢收高，後市仍有輪漲空間，發行券商建議，偏多投資人可透過權證的槓桿效果，擴大短線獲利空間。

貿聯-KY受到歐美耶誕假期影響，去年12月營收46.4億元，月減5.4%，年增33.0%，改寫歷年同期新高，其中，高速運算（HPC）及電動車客戶出貨表現較佳；第4季營收144.0億元，符合法人預期。

法人分析，貿聯-KY受惠新舊客戶對於大電流電源線、高速傳輸線束等需求持續強勁，去年第3季起高速運算營收大幅跳升，預估2024、2025年相關營收可望成長52%、114%。

隨人工智慧（AI）新應用近一年來大爆發，帶動資料處理、高速運算等需求暴增，進而要求網路層資料高 傳輸速度和低延遲，法人預估，貿聯-KY高速運算業務占集團整體營收占比，已由2019年第1季的2%至5%，明顯提升至2024年第3季的20%。

雖然市場擔憂主動式電纜（AEC）將有第二供應商加入競爭，法人認為，考量貿聯-KY與客戶Credo共同研發、簽有兩年獨供合約，且產品對潔淨度等要求高，目前應難有競爭者。

聚陽上月出貨轉強，營收提升至35.2億元，月增36.7%，年增9.0%，累計去年第4季營收87.5億元，年增7.7%，考量公司過濾毛利率較低訂單，使產品組合轉佳，法人上修單季毛利率及獲利預估值。

隨品牌商要求多元生產基地及近岸生產，以規避美國關稅調高風險，聚陽配合於中南美洲薩爾瓦多設廠，可獲取品牌客戶訂單，加上Gap訂單量擴大，法人看好長期趨勢正向。

權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距到期日150天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。