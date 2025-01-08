期貨商論壇／力積電期 可留意

晶圓代工成熟製程產能供過於求壓力大，中國晶圓代工龍頭中芯國際28奈米報價大砍40%；業界傳出中芯大砍28奈米報價，從每片2,500美元下調至1,500美元。半導體業者私下透露，目前業界28奈米報價普遍要3,000美元左右，而中芯報價僅國際廠商一半甚至不到四成。

台廠力積電（6770）去年第3季因認列苗栗銅鑼廠虧損，每股稅後純損0.69元，虧損幅度較第1、2季大，累計前三季EPS為負1.27元。展望後市，力積電總經理朱憲國稱，成熟製程市場呈現供需失衡，價格壓力大，整體投片相對保守。各產品別展望部分，小尺寸驅動IC能見度仍不高、電源管理晶片需求持平、記憶體方面合約價與現貨價均下跌。

依地區來看，力積電去年第3季營收以台灣為主、比重高達58%，亞洲為24%，歐美18%；以客戶來看，IC設計高占84%，IDM為16%；依產品來看，離散元件15%、高壓製程受驅動IC需求下滑、比重降至14%，PMIC需求上升、比重升至14%，嵌入式邏輯產品約11%，CIS 4%，DRAM 35%，Flash 7%。

營收占比高的記憶體需求疲弱，將影響力積電營收表現，投資人不妨留意力積電期（QZF）做相關操作。（群益期貨提供）