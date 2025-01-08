期貨商論壇／生技期 避險優選

經濟日報／ 記者周克威整理
生技業示意圖。聯合報系資料照
生技業示意圖。聯合報系資料照

台積電（2330）即將於16日舉行今年首場法人說明會，延續過往未演先轟動氣勢，在市場資金提前卡位下，股價來到歷史高位，法說會釋出的訊息將牽動後續行情走勢。另一件大事為20日美國總統川普就職，市場持續關注上任後的政策是否會像先前那麼激進。

當市場充滿不確定性時，由於生技相關產業較不受影響，往往可以發揮資金避風港的效果，值得多加留意。

臺灣生技期貨為生技類股交易及避險工具，其成分股涵蓋上市及上櫃新藥研發、醫材及藥品製造等指標股票，可表彰台灣整體生技醫療產業的表現，也符合現今市場聚焦之產業，其契約規模約為20萬元，而保證金為15,000元，槓桿約為13倍，因此臺灣生技期貨的最大優勢在於門檻低、操作彈性高，交易人可以較低資金成本進行交易及避險，提升資金效率。

技術面來看，臺灣生技期貨近期呈跌深反彈格局，接連收復短期均線及月線，準備向4,000點整數關卡挑戰，同時在季線反壓附近，因此可以預期上檔壓力沉重，所以在突破下彎季線反壓之前，趨勢尚未翻多。

由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此均有高度的投資風險，請投資人應衡量自我的投資能力適度做加減碼的動作，並設定停損機制。（元富期貨提供）

期貨交易 生技類股

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