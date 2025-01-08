台指期 外資加碼空單

台股昨（8）日受到美股大跌拖累，指數開低收低，終場大跌243點、收在23,407點；台指期也同步弱勢，下跌292點、收23,450點。期貨商建議，台指期目前高檔有壓，呈現大區間整理格局的態勢不變，投資人可採「高出低進」方式操作。

目前股期雙市正價差為42.67點。在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加5,663口至13,564口，其中外資淨空單大增7,106口至37,452口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加6,753口至15,088口。

昨日外資現貨賣超、期貨淨空單增加，自營商選擇權淨部位，目前略以買賣權作布局。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI小於買權OI差距為14,000餘口，買權OI積極布局，目前選擇權多空皆無明顯表態。

群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權保守布局，月、周選擇權保守布局，整體籌碼面呈現保守。技術面上，近期台股仍屬多方量價結構，目前各均線逐漸形成多頭排列下，短線仍暫可樂觀操作。

元富期貨認為，受美股拉回影響，台指期昨日呈現開低走低格局，開盤跳空開低，台積電等電子類股領跌，終場指數下跌、以黑K棒帶上影線作收，日K連二黑。目前指數再度回落整理，但仍位於所有均線上，在23,500點關卡拉鋸，短線上預期維持震盪走勢。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在24,000點，周賣權最大OI落在22,800點，月買權最大OI落在24,000點，月賣權最大OI落在21,200點。全月未平倉量put/call ratio值由1.09下降至0.91，VIX指數上升0.84至19.28；外資整體選擇權籌碼面偏空。

整體來說，台股受到美股影響，昨日下跌家數並無前一日多、上漲家數差不多，大盤不敵台積電回檔壓力，最終下跌243點掉回區間內，後續須注意是否能守穩區間高檔。