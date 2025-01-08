金像電、定穎 四檔亮眼

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
金像電董事長楊承澤。聯合報系資料照
金像電董事長楊承澤。聯合報系資料照

台股行情在高檔震盪，投資買盤積極尋找下一波潛力股，市場看好AI等需求將帶動PCB前景，金像電（2368）、定穎投控（3715）等供應鏈將受惠，權證券商建議，可利用資金門檻較低的認購權證參與相關個股走勢。

根據國際研調機構資料，2024年資料中心800G交換器滲透率由低個位數，提升至2025年10~15%以上。金像電800G交換器自去年第3季小量產，隨美系客戶訂單陸續加入生產，高階板材需求熱絡，為2025年成長動能之一。隨AI ASIC晶片tape out，市場預估金像電持續受惠於2025年AI ASIC供應拉貨影響，伺服器需求保持樂觀。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

金像電在高階製程產能持續滿載，台灣廠和蘇州廠於2024年已擴產，而泰國廠將在今年第3季開出產能，雖初期以中階產品為主，仍能透過調度有效紓解產能不足問題。AI Server營收占比高，製程能力優勢佳下，市場預估2024、2025年每股純益（EPS）分別為14.3元、16.8元。

定穎投控應Server、網通客戶的非中產地要求，前往泰國設立新廠，並規劃第一期產能50萬呎。泰國廠產能於2024年8月開出，初期產能10萬呎，並於2024年底升至50萬呎。公司規劃泰國廠將有50%用於生產通用Server及AI加速板，30%用於儲存式裝置板，20%用於生產汽車用板。

泰國廠目前已有超過十家客戶驗證中，大幅貢獻營收可能落在下半年，有望帶動營運表現。

權證發行商建議，看好金像電、定穎投控後市表現的投資人，可挑選價內外10%以內、距到期日120天以上的認購權證入手，以小金搏大利。

泰國 金像電

延伸閱讀

緯穎、金像電 四檔火

大摩按讚ASIC IC六族群

金像電、台光電 四檔夯

聯發科、金像電 四檔夯

相關新聞

金像電、定穎 四檔亮眼

台股行情在高檔震盪，投資買盤積極尋找下一波潛力股，市場看好AI等需求將帶動PCB前景，金像電（2368）、定穎投控（37...

台指期 外資加碼空單

台股昨（8）日受到美股大跌拖累，指數開低收低，終場大跌243點、收在23,407點；台指期也同步弱勢，下跌292點、收2...

期貨商論壇／生技期 避險優選

台積電即將於16日舉行今年首場法人說明會，延續過往未演先轟動氣勢，在市場資金提前卡位下，股價來到歷史高位，法說會釋出的訊...

期貨商論壇／力積電期 可留意

晶圓代工成熟製程產能供過於求壓力大，中國晶圓代工龍頭中芯國際28奈米報價大砍40%；業界傳出中芯大砍28奈米報價，從每片...

最牛一輪／緯穎衝高 兆豐45鍍金

緯穎（6669）2024年第4季稅後純益70.47億元，每股純益（EPS）37.92元；2024年全年預估稅後純益227...

貿聯、聚陽 押寶長天期

台股昨（8）日隨美科技股同步拉回，盤面題材股各自表態，貿聯-KY（3665）、聚陽（1477）等逆勢收高，後市仍有輪漲空...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。