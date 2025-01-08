金像電、定穎 四檔亮眼

台股行情在高檔震盪，投資買盤積極尋找下一波潛力股，市場看好AI等需求將帶動PCB前景，金像電（2368）、定穎投控（3715）等供應鏈將受惠，權證券商建議，可利用資金門檻較低的認購權證參與相關個股走勢。

根據國際研調機構資料，2024年資料中心800G交換器滲透率由低個位數，提升至2025年10~15%以上。金像電800G交換器自去年第3季小量產，隨美系客戶訂單陸續加入生產，高階板材需求熱絡，為2025年成長動能之一。隨AI ASIC晶片tape out，市場預估金像電持續受惠於2025年AI ASIC供應拉貨影響，伺服器需求保持樂觀。

圖／經濟日報提供

金像電在高階製程產能持續滿載，台灣廠和蘇州廠於2024年已擴產，而泰國廠將在今年第3季開出產能，雖初期以中階產品為主，仍能透過調度有效紓解產能不足問題。AI Server營收占比高，製程能力優勢佳下，市場預估2024、2025年每股純益（EPS）分別為14.3元、16.8元。

定穎投控應Server、網通客戶的非中產地要求，前往泰國設立新廠，並規劃第一期產能50萬呎。泰國廠產能於2024年8月開出，初期產能10萬呎，並於2024年底升至50萬呎。公司規劃泰國廠將有50%用於生產通用Server及AI加速板，30%用於儲存式裝置板，20%用於生產汽車用板。

泰國廠目前已有超過十家客戶驗證中，大幅貢獻營收可能落在下半年，有望帶動營運表現。

權證發行商建議，看好金像電、定穎投控後市表現的投資人，可挑選價內外10%以內、距到期日120天以上的認購權證入手，以小金搏大利。