台積電開跌10元 台股跌128點開23,522點

台股今（8）日開盤指數為23,522.29點，下跌128.98點。台積電（2330）開盤價1,110元，下跌10元。

群益投顧表示，連兩日擴量上攻，24,000點前遇阻，但短期均線架構扭轉翻揚，技術面重返多頭軌道，仍利短線偏多震盪。以短多熱門標的為主，參考短線技術面換股操作因應。

群益投顧表示， 操作題材可留意：

1.資本支出可望創高，台積電供應鏈受惠─台積電法說行情起跑，市場關注法說焦點包括2024年獲利、2025年資本支出、2奈米製程量產時點、代工報價調整及海外布局等，市場預期2025年資本支出上看400億美元，改寫歷史新高，供應鏈短線買盤受激勵增溫。

2.黃仁勳CES開講，概念股隨之起舞─黃仁勳CES發表基於Blackwell的GeForce RTX 50系列顯卡。推出Cosmos平台，可模擬真實世界條件，加速機器人和自駕車開發。攜手聯發科（2454）共同開發CPU，搭載自家AI超級晶片GB10的迷你AI超級電腦預計今「2025」年5月上市。板卡、機器人等有所表現。

周二（7日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為42,528.36點，下跌178.20點、跌幅0.42%；S&P500指數下跌1.10%；那斯達克指數下跌1.88%；費半指數下跌1.84%。台積電ADR跌3.9%，收在211.42美元，較台北交易溢價22.4%。

經濟數據優於預期引發市場憂心通膨居高不下、進而可能導致美國聯準會（Fed）放慢寬鬆貨幣政策步調的疑慮，股債市為之雙雙下跌。美國10年期公債殖利率一度觸及4.699%，是去（2024）年4月26日來最高，30年期公債殖利率繼續攀升，至4.910%，為2023年11月以來的最高水準。

輝達大跌6.2%，美光上漲2.7%，輝達也是道瓊工業指數表現最差的成分股，儘管該公司在自駕車到機器人領域題材帶動德國到以色列再到日本的合作夥伴的股價上漲，輝達本身卻大跌。

美國勞工部的一份報告顯示，美國11月職位空缺意外增加，另一份報告顯示12月服務業景氣擴張，追蹤投入價格的一項指標升至近兩年最高，美股應聲回吐早盤的漲幅。

三大法人周二集中市場合計買超174.8億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超113.2億元，投信賣超8.89億元，自營商（自行買賣）買超24.1億元，自營商（避險）買超46.3億元。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,360口至7,901口，其中外資淨空單減少2,516口至30,346口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少3,020口至8,335口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在24,200點，週賣權最大OI落在23,500點 ; 月買權最大OI落在24,000點，月賣權最大OI落在22,800 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.13下降至1.09。VIX指數上升0.28至18.44。外資台指期買權淨金額-0.54億元 ; 賣權淨金額0.22億元。整體選擇權籌碼面偏空。