快訊

年改下一戰場 公教停砍年金將排案審查

明起強烈冷氣團轉濕冷 太平山、拉拉山、合歡山有望降雪

清晨5時19分花蓮近海規模4.3地震 6縣市有感 最大震度太魯閣3級

期貨商論壇／半導體30期 有戲

經濟日報／ 記者王皓正整理
半導體示意圖。（路透）
半導體示意圖。（路透）

CES展中，黃仁勳的主題演講成為一窺未來世界的窗口。隨全新消費級顯卡TX5070登場，效能與RX4090相同，但能耗卻省了一半。AI PC領域輝達推出暫名為Project Digits的超級電腦，小巧的主機搭載GB10 Grace Blackwell晶片，讓消費者在家中就可建立小雲端。

CUDA架構是輝達能夠如此輝煌功臣，輝達再推出COSMOS世界基礎模型，讓使用者生成大量符合物理原則的合成資料，訓練與評估現有模型，用來加速機器人與自動駕駛技術。目前多家汽車企業都率先採用這個技術，若COSMOS生態圈能逐步擴大與成熟，輝達將如GUP般稱霸機器人與自動駕駛領域。

據TrendForce調查，2025年AI伺服器成長前景仍優於一般伺服器，AI伺服器占整體比例將提高至七成以上，其中Blackwell平台為輝達高階GPU主流架構，預期第2季出貨量將提升，加上B300與GB300新產品問世，將進一步推動業績成長。

技術面來看，半導體30指數在台積電ADR大漲帶動下，跳空開高直接越過盤整高點留下突破區口，台積電股價在創歷史新高後雖有不小賣壓，但受到CES展消息激勵，聯發科、日月光等權值股接力點火上攻，指數收下紅K棒來到近半年高點，初步展現進攻企圖，後續在缺口封閉之前，正面看待。（凱基期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

伺服器 台積電 輝達

延伸閱讀

獨／仙人再來指路？台積電鉅額交易驚見1,189.04元新天價

輝達提供高性能半導體 助豐田研發自動駕駛技術

黃仁勳演講高潮 號稱全球最小AI超級電腦的輝達超級晶片GB10終現身

黃仁勳CES演說大談人形機器人 這檔概念股收盤創高

相關新聞

全民權證／川湖營收創三高

伺服器滑軌廠川湖（2059）昨（7）日公布去年12月營收11.22億元，月增10.7%，年增75.6%。2024年營收1...

台指期 正價差擴增

股期雙市昨（7）日開高收低，指數齊步力守紅盤。分析師表示，現階段期現貨正價差擴增，外資淨空單減少2,516口至30,34...

期貨商論壇／半導體30期 有戲

CES展中，黃仁勳的主題演講成為一窺未來世界的窗口。隨全新消費級顯卡TX5070登場，效能與RX4090相同，但能耗卻省...

期貨商論壇／生技期 提防反壓

華盛頓郵報近日報導指出，具知情人士表示，川普正研究適用於各國的關稅計畫，但只針對特定產業，與選前的政治語言不同，而川普則...

仁寶、緯創 認購拉風

美國消費電子展（CES）開展，今年聚焦AI、物聯網（IoT）與元宇宙的實際應用；根據美銀美林經理人報告，AI仍是2025年增長重點，目前科技股超配比重仍低於過往水準，資金面上仍具有加碼空間，相關權證可留意布局時機。

英業達、威剛 四檔火

全球科技業的最大盛事之一、2025消費性電子展（CES）本周登場，帶動台股一舉重返23,000點大關之際，相關供應鏈受矚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。