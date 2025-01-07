期貨商論壇／半導體30期 有戲

CES展中，黃仁勳的主題演講成為一窺未來世界的窗口。隨全新消費級顯卡TX5070登場，效能與RX4090相同，但能耗卻省了一半。AI PC領域輝達推出暫名為Project Digits的超級電腦，小巧的主機搭載GB10 Grace Blackwell晶片，讓消費者在家中就可建立小雲端。

CUDA架構是輝達能夠如此輝煌功臣，輝達再推出COSMOS世界基礎模型，讓使用者生成大量符合物理原則的合成資料，訓練與評估現有模型，用來加速機器人與自動駕駛技術。目前多家汽車企業都率先採用這個技術，若COSMOS生態圈能逐步擴大與成熟，輝達將如GUP般稱霸機器人與自動駕駛領域。

據TrendForce調查，2025年AI伺服器成長前景仍優於一般伺服器，AI伺服器占整體比例將提高至七成以上，其中Blackwell平台為輝達高階GPU主流架構，預期第2季出貨量將提升，加上B300與GB300新產品問世，將進一步推動業績成長。

技術面來看，半導體30指數在台積電ADR大漲帶動下，跳空開高直接越過盤整高點留下突破區口，台積電股價在創歷史新高後雖有不小賣壓，但受到CES展消息激勵，聯發科、日月光等權值股接力點火上攻，指數收下紅K棒來到近半年高點，初步展現進攻企圖，後續在缺口封閉之前，正面看待。（凱基期貨提供）

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