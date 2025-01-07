全民權證／盟立 兩檔動能強
盟立（2464）目前在手訂單逾60億元，半導體設備系統貢獻48%比重最高。展望2025年，營運成長動能將來自半導體系統整合、智慧物流及機器人三大產品類別。
盟立2025年業務規劃將密切關注市場變化及客戶動向。針對目前很夯的人形機器人，盟立鎖定輪型的類人形機器人，2025年在半導體產業、物流產業、EMS產業無人工廠（關燈工廠）等場域將會有應用實績。他說，盟立的類人形機器人（AGV）主要應用在工廠內，輪型機器人可大幅節省成本。
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