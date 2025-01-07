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全民權證／盟立 兩檔動能強

經濟日報／ 記者王皓正整理

盟立（2464）目前在手訂單逾60億元，半導體設備系統貢獻48%比重最高。展望2025年，營運成長動能將來自半導體系統整合、智慧物流及機器人三大產品類別。

盟立2025年業務規劃將密切關注市場變化及客戶動向。針對目前很夯的人形機器人，盟立鎖定輪型的類人形機器人，2025年在半導體產業、物流產業、EMS產業無人工廠（關燈工廠）等場域將會有應用實績。他說，盟立的類人形機器人（AGV）主要應用在工廠內，輪型機器人可大幅節省成本。

看好相關題材的投資人，可挑選價內外10%以內、距到期日150天以上的權證進行操作。（國泰證券提供、記者王皓正整理）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

半導體 機器人 盟立

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