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期貨商論壇／生技期 提防反壓

經濟日報／ 記者王皓正整理
生技業示意圖。聯合報系資料照
生技業示意圖。聯合報系資料照

華盛頓郵報近日報導指出，具知情人士表示，川普正研究適用於各國的關稅計畫，但只針對特定產業，與選前的政治語言不同，而川普則反駁華盛頓郵報這是一則假新聞，因此後續的相關政策仍待川普上任後確認。聯準會本周四將公布會議紀要，可了解當初官員的討論細節；目前Fed Watch與12月FOMC會議結束相比，數據強勁降息時程已延至6月。

CES展登場，不管美股或台股的科技股都受到激勵，不論是AI龍頭輝達或特斯拉，就連台積電也有不錯的表現，且台積電即將公布營收、及法說會將舉行，市場對於台積電在新的一年都寄予厚望，在本周台積電也突破了歷史新高，率先台股突破壓力，而目前加權指數也突破了去年10月高點，待守穩區間高點後，有望挑戰24,390高點。至於生技指數方面，短線上雖然強勢，但以大格局觀察仍是呈現弱勢，投資者須留意生技指數反彈到季線後是否出現反壓。

若交易人欲參與生技行情，可考慮搭配臺灣期交所2020年6月推出的台灣生技指數期貨，其標的為台灣生技指數，成分股涵蓋醫療器材、保健食品及新藥研發等不同上市上櫃指標股。該期貨為小型規模契約設計，每一口原始保證金15,000元，有助交易人更加靈活運用期貨作為避險或交易輔助工具。（永豐期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

台積電 期貨交易 生技

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