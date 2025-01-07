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台指期 正價差擴增

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導
台股示意圖。 聯合報資料照
台股示意圖。 聯合報資料照

股期雙市昨（7）日開高收低，指數齊步力守紅盤。分析師表示，現階段期現貨正價差擴增，外資淨空單減少2,516口至30,346口。展望盤勢，目前台股期現貨已突破去年10月高點，可留意是否能站穩近幾個月的區間高檔。

受美股激勵，台股昨天強勢開盤，一舉突破去年10月高點，但昨天市場湧現賣壓，最終台股僅上漲103點、收23,651點。期貨部分，台指期昨天上漲146點至23,752點，價差方面，正價差為100.73點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人買超172.8億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,360口至7,901口，其中，外資淨空單減少2,516口至30,346口。至於十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單則減少3,020口至8,335口。

永豐期貨指出，整體而言，目前以大格局觀察，台股期現貨市場已突破去年10月高點，後市可留意是否能站穩近幾個月區間高檔位置。

群益期貨表示，現階段外資期現貨樂觀布局，自營商選擇權樂觀布局，月、周選保守布局，整體籌碼面略為樂觀。技術面上，目前台股正挑戰歷史新高位置，短線在1月6日起漲低點不破下，台股的拉回仍可樂觀操作。

至於選擇權市場，選擇權未平倉量部分，周買權最大未平倉（OI）落在24,200點，周賣權最大OI落在23,500點；月買權最大OI落在24,000點，月賣權最大OI落在22,800點。全月未平倉量put／call ratio值由1.13下降至1.09。VIX指數上升0.28至18.44。

群益期貨指出，自營商選擇權淨部位，目前以買買權作布局。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI小於買權OI之差距為2,000餘口，買權賣權OI總量相去不遠。周選方面，買權賣權OI增量呈現拉鋸，目前選擇權多空皆無明顯表態。

台股 選擇權

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