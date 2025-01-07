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全民權證／漢唐 押價內外10%

經濟日報／ 記者何佩儒整理

漢唐（2404）是台積電無塵室主要供應商，近來股價跟著台積電水漲船高，昨（7）日上漲24元，站上500元整數關卡，收在511元新高。

除半導體及光電等高科技產業的整廠及無塵室建設之外，漢唐在醫療器材方面也逐漸擴充套件業務。分析師認為，2025年仍看好漢唐持續受惠晶圓代工龍頭及美系記憶體大廠的建廠計畫及資本支出，有關海外市場部分，漢唐也取得新加坡專案訂單；美國部分今年也有二期工程動工，產業能見度佳。

看好漢唐的投資人可挑選價內外10%左右，有效天期150天以上的權證介入，透過靈活操作參與個股行情。

（統一證券提供、記者何佩儒整理）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

台積電 漢唐

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