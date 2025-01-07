快訊

年改下一戰場 公教停砍年金將排案審查

明起強烈冷氣團轉濕冷 太平山、拉拉山、合歡山有望降雪

清晨5時19分花蓮近海規模4.3地震 6縣市有感 最大震度太魯閣3級

所羅門靚 挑逾90天

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導

美國消費性電子展（CES）即將登場，在台股多空震盪，指數高檔整理之際，「CES概念股」躍居為盤面亮點；權證專家昨（7）日表示，投資人可以挑選「CES概念股」權證介入，如所羅門（2359）等，且買強不追弱，拉高獲利槓桿。

法人表示，現階段台股多空震盪劇烈，投資人此時應以強勢股為首選，可以權證布局股價強勢的「CES概念股」族群，並利用權證代替現股布局，不僅可降低資金門檻，若走勢與預期相同，亦可賺取槓桿獲利。

由於輝達（NVIDIA）預告，要在今年推出驅動人形機器人的AI技術，並結盟西門子、Universal Robots（UR）等大廠，所羅門是UR人形機器人重要夥伴，可望成為輝達新一波人形機器人熱潮的首批受惠台廠。

所羅門是UR機器人及MiR (Mobile Industrial Robots)授權代理商，並於半導體、光電、醫療、電子、傳統產業等多種行業應用有深厚應用導入經驗。

所羅門董事長陳政隆之前表示，AI產品已獲得臉書、應材、豐田、西門子、歐姆龍（OMR N）等國際大廠採用，甚至連知名精品業者香奈兒也是客戶，現在平均一個月有250家左右客戶寫信詢問，量能與聲浪正逐步壯大。

所羅門表示，今年就會有專用型機器人問世，只是這個機器人雖長得像人，但只會有單一功能，也就是專用人形機器人，例如會摺衣服或炒菜，又或是負責將患者抱下床、餵食的長照機器人。

在權證挑選上，法人表示，須確定選擇標的多空方向，再選擇適當的價位介入，並留意掛單量充足與否、挑隱波穩定且價差合理者，進而在股市波動的時機點，賺取相對穩定收益。

投資人若看好所羅門的後市表現，可以挑選價內外15%以內、有效天期三個月以上的權證入手。

CES 機器人 權證

延伸閱讀

輝達提供高性能半導體 助豐田研發自動駕駛技術

黃仁勳演講高潮 號稱全球最小AI超級電腦的輝達超級晶片GB10終現身

黃仁勳CES演說大談人形機器人 這檔概念股收盤創高

輝達搶先公開AR眼鏡專利 這兩檔概念股應聲漲停

相關新聞

全民權證／川湖營收創三高

伺服器滑軌廠川湖（2059）昨（7）日公布去年12月營收11.22億元，月增10.7%，年增75.6%。2024年營收1...

台指期 正價差擴增

股期雙市昨（7）日開高收低，指數齊步力守紅盤。分析師表示，現階段期現貨正價差擴增，外資淨空單減少2,516口至30,34...

期貨商論壇／半導體30期 有戲

CES展中，黃仁勳的主題演講成為一窺未來世界的窗口。隨全新消費級顯卡TX5070登場，效能與RX4090相同，但能耗卻省...

期貨商論壇／生技期 提防反壓

華盛頓郵報近日報導指出，具知情人士表示，川普正研究適用於各國的關稅計畫，但只針對特定產業，與選前的政治語言不同，而川普則...

仁寶、緯創 認購拉風

美國消費電子展（CES）開展，今年聚焦AI、物聯網（IoT）與元宇宙的實際應用；根據美銀美林經理人報告，AI仍是2025年增長重點，目前科技股超配比重仍低於過往水準，資金面上仍具有加碼空間，相關權證可留意布局時機。

英業達、威剛 四檔火

全球科技業的最大盛事之一、2025消費性電子展（CES）本周登場，帶動台股一舉重返23,000點大關之際，相關供應鏈受矚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。