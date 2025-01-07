所羅門靚 挑逾90天
美國消費性電子展（CES）即將登場，在台股多空震盪，指數高檔整理之際，「CES概念股」躍居為盤面亮點；權證專家昨（7）日表示，投資人可以挑選「CES概念股」權證介入，如所羅門（2359）等，且買強不追弱，拉高獲利槓桿。
法人表示，現階段台股多空震盪劇烈，投資人此時應以強勢股為首選，可以權證布局股價強勢的「CES概念股」族群，並利用權證代替現股布局，不僅可降低資金門檻，若走勢與預期相同，亦可賺取槓桿獲利。
由於輝達（NVIDIA）預告，要在今年推出驅動人形機器人的AI技術，並結盟西門子、Universal Robots（UR）等大廠，所羅門是UR人形機器人重要夥伴，可望成為輝達新一波人形機器人熱潮的首批受惠台廠。
所羅門是UR機器人及MiR (Mobile Industrial Robots)授權代理商，並於半導體、光電、醫療、電子、傳統產業等多種行業應用有深厚應用導入經驗。
所羅門董事長陳政隆之前表示，AI產品已獲得臉書、應材、豐田、西門子、歐姆龍（OMR N）等國際大廠採用，甚至連知名精品業者香奈兒也是客戶，現在平均一個月有250家左右客戶寫信詢問，量能與聲浪正逐步壯大。
所羅門表示，今年就會有專用型機器人問世，只是這個機器人雖長得像人，但只會有單一功能，也就是專用人形機器人，例如會摺衣服或炒菜，又或是負責將患者抱下床、餵食的長照機器人。
在權證挑選上，法人表示，須確定選擇標的多空方向，再選擇適當的價位介入，並留意掛單量充足與否、挑隱波穩定且價差合理者，進而在股市波動的時機點，賺取相對穩定收益。
投資人若看好所羅門的後市表現，可以挑選價內外15%以內、有效天期三個月以上的權證入手。
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